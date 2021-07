Paul Magnette, président du PS: «Il y a une immense hypocrisie dans ce pays»

24/07 14:00 → 25/07 03:00

Nous prévoyons des averses orageuses éparses dès samedi matin mais, durant l'après-midi et en soirée, de nouvelles averses orageuses intenses et plus répandues pourront éclater en de nombreux endroits. Sous les cellules les plus intenses, on prévoit de fortes rafales de vent, des cumuls de pluie parfois importants et d'un risque de grêle. Ces cellules orageuses seront nettement plus localisées dans l'espace et le temps que la semaine passée, mais quelques débordements ponctuels ne sont cependant pas à exclure. Dimanche aussi, des averses orageuses seront à craindre et il faudra suivre les prochaines mises à jour.