Une course-poursuite se termine dans une vitrine de la rue d’Aerschot

Un policier a tiré dans le moteur d’une voiture lors d’une course-poursuite qui s’est déroulée jeudi vers 17h30 et qui s’est terminée dans un bâtiment disposant d’une vitrine dédiée à la prostitution, rue d’Aerschot à Schaerbeek, a indiqué vendredi après-midi Audrey Dereymaeker, porte-parole de la police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere). Le conducteur a été privé de liberté pour entrave méchante à la circulation et rébellion armée.