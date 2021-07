Grève de la faim des sans-papiers: Afflux de sans-papiers à la zone neutre

24/07 14:00 → 25/07 03:00

Une zone pluvio-orageuse active remonte actuellement sur la France et traversera notre pays demain samedi. De fortes averses orageuses pourront éclater demain après-midi et en soirée. Des pluies abondantes pourront se produire en peu de temps avec un risque de grêle et de coups de vent. Ces cellules orageuses seront nettement plus localisées dans l'espace et le temps que la semaine passée, mais quelques débordements ponctuels ne sont cependant pas à exclure. Les averses les plus fortes concerneront le centre et l'est du pays, mais pourront également concerner l'ouest dans une moindre mesure.