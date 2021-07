Événement en Belgique: floraison d’un arum titan au jardin botanique de Meise

Une fleur d’arum titan, réputée pour être une des plus grandes au monde, a commencé à s’ouvrir vendredi après-midi au jardin botanique de Meise, annonce l’institution. Il s’agit de la quatorzième floraison enregistrée au Jardin botanique.

L’arum titan (Amorphophallus titanum), appelé communément « la fleur qui pue », est une espèce rare et endémique des forêts tropicales de Sumatra. La fleur mesure plus de deux mètres et sa floraison dure moins de 48 heures, offrant un spectacle aussi visuel qu’olfactif. L’arum titan diffuse en effet une odeur caractéristique de viande avariée destinée à attirer les insectes pollinisateurs.

Un deuxième arum titan présent dans le jardin botanique est également sur le point de fleurir. La floraison est prévue dans le courant de la semaine prochaine. Les visiteurs peuvent admirer l’arum titan en fleur ce vendredi et pendant tout le week-end durant les heures d’ouverture (10h-18h).