Nouveau partenaire principal et maillot flambant neuf pour l’Union SG!

Pour son retour en Division 1A, l’Union SG pourra compter sur le soutien de Lotto et dispose d’un nouveau maillot.

La Royale Union Saint-Gilloise et la Loterie Nationale ont en effet conclu un partenariat pour la saison 2021-2022. La marque Lotto sera notamment visible en tant que partenaire principal sur les maillots ainsi que lors des matches au Stade Marien. La Loterie Nationale contribuera également au développement de notre équipe féminine U16 ainsi qu’aux actions sociales de notre Union Foundation !

L’Union se veut très satisfaite de ce nouveau partenaire principal. « Cet accord nous permettra de faire évoluer le club et d’avancer «, nous déclare notre CEO Philippe Bormans. « L’engagement social de la Loterie Nationale est un facteur important, en adéquation avec notre philosophie. »

La Loterie Nationale aura, au-delà de sa visibilité au Stade Marien, également la face avant de son maillot et son logo sur la manche droite. « La Loterie Nationale est ravie de nouer un nouveau partenariat avec le Royale Union Saint-Gilloise et d’être notamment le sponsor maillot pour la saison 2021-2022 avec sa marque Lotto. Une association d’autant plus remarquable que le lotto et l’Union, de par leur lien particulier avec de nombreux Belges, peuvent être considérés comme appartenant au patrimoine immatériel de notre pays. L’engagement sociétal de l’Union et les ambitions que le club développe sont également des valeurs partagées », développe Jannie Haek, administrateur délégué de la Loterie Nationale.