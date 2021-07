Le gouvernement bruxellois donne son feu vert à la 5G

Le gouvernement bruxellois s’est finalement accordé sur le principe d’une hausse, «limitée», de la norme d’émissions des radiations non-ionisantes dans la capitale. Cette norme balise l’exposition, à chaque endroit de Bruxelles, aux rayonnements des antennes émettrices de téléphonie ou d’internet mobile. Les normes très strictes en vigueur dans la capitale bloquaient jusqu’ici l’avancée du dossier de la 5G.

Vendredi, le gouvernement régional annonce une avancée majeure dans cette optique. Il «a décidé de valider le principe d’une hausse limitée de la norme d’émissions actuelle en la portant à 14,5 V/m (Volts par mètre, NDLR) et en y intégrant les antennes radio et télévision», communique-t-il en milieu de journée. La future norme restera malgré cette hausse «la plus stricte du pays», souligne l’exécutif. On y intègre aussi d’autres sources d’émissions: émissions des antennes radio et télévision seront comptabilisées avec celles des antennes GSM.

Le gouvernement bruxellois annonce du même coup s’être accordé sur des «balises» pour la suite des travaux pour le déploiement d’un réseau 5G dans la capitale.