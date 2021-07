Opération avaloirs propres à Liège pour les équipes communales de Saint-Josse

Après Trooz, Saint-Josse vient en aide aux sinistrés à Liège.

Le bourgmestre Émir Kir, en étroite concertation avec le bourgmestre Willy Demeyer (PS) quant aux besoins de la Ville de Liège suite aux inondations, mobilise son Service propreté pour procéder au nettoyage et au vidange des avaloirs sur place.

D.R.

« Nous continuons à prêter main forte aux communes sinistrées en fonction de leurs priorités. Après nos actions de nettoyage et de déblayage à Trooz, nous sommes heureux de pouvoir accompagner la Ville de Liège. Le travail effectué par nos équipes est une priorité car en cas de nouvel épisode de pluie, il est impératif que l'eau puisse s'écouler à nouveau. Nettoyer et déboucher les avaloirs est donc une nécessité pour nos amis liègeois. Notre brigade est à l'œuvre depuis ce matin. Je les remercie pour leur implication et leur dévouement, c'est cela le Service public ! », déclare Émir Kir.

D.R.

L' échevin de la Propreté Mohamed Jabour (PS) ajoute que « l' accueil des Liègeois et leur force de résilience sont tout simplement extraordinaires. La solidarité s'exprime à tous les coins de rues ».

D.R.

La commune de Saint-Josse continue à se mobiliser avec une prochaine journée d'actions prévue le 31 juillet et une collecte de dons toujours en cours auprès du Service de prévention, 23 Rue Brialmont.