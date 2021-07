Une conductrice désincarcérée de sa voiture après un tonneau à Uccle

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus cet après-midi sur l’avenue de Fré à Uccle pour désincarcérer une conductrice. Cette dernière a fait un tonneau avec son véhicule. Heureusement, elle n’est que légèrement blessée.

« Cet après-midi vers 14 h10 les pompiers de Bruxelles ont été requis pour un accident de la circulation à Uccle, avenue de Fré. Une automobile, seule en cause, a fait un tonneau et la conductrice était coincée dans le véhicule. Les moyens médicaux et les pompiers, entre autres le véhicule de désincarcération, ont été immédiatement dépêchés sur place. La dame était consciente et elle a été désincarcérée sous la surveillance de l’équipe médicale. Heureusement, la conductrice n’était blessée que légèrement et elle a été évacuée vers l’hôpital St-Elisabeth. La police de la zone Marlow avait instauré un périmètre de sécurité et a procédé aux constatations d’usages », relate le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.