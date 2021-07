La Région bruxelloise a rendu un avis sur le projet du réaménagement du Ring Nord

La Région de Bruxelles-Capitale a rendu un avis sur la deuxième version de la note de cadrage relative au réaménagement du Ring Nord. Dans ce cadre, Bruxelles rappelle qu’elle ne s’oppose pas, par principe, au projet de réaménagement du Ring Nord, mais demande à la Flandre une vraie co-construction ainsi qu’une vision plus ambitieuse concernant les hypothèses de réduction du trafic, plus en adéquation avec les objectifs communs des deux régions en termes de climat, d’amélioration de la qualité de l’air et de la qualité de vie, et de la sécurité routière.

