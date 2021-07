Le CPAS de la Ville de Bruxelles propose des salles d’études et un blocus résidentiel

Le CPAS de la Ville de Bruxelles lance le blocus avec un peu d’avance cette année. Leurs portes ce jeudi 22 juillet, dix jours plus tôt que les années précédentes !

L’objectif : permettre à un maximum d’étudiantes et d’étudiants de bénéficier d’un cadre serein pour préparer leur seconde session. Dans le même objectif, le projet de blocus résidentiel à l’hôtel, mené avec succès pour la première fois en juin dernier, est reconduit.

« La crise sanitaire aura bouleversé l’année scolaire de nombreux jeunes. Le CPAS de la Ville de Bruxelles entend les soutenir en leur accordant une aide financière, en leur fournissant du matériel informatique pour suivre les cours à distance ou encore, donc, en mettant à leur disposition des espaces de travail adaptés pendant le blocus. Cette dernière mesure est à mes yeux essentielle à la réussite particulièrement des jeunes les plus précarisés vivant dans des logements parfois trop exigus ou un environnement trop bruyant », réagit son Président, Khalid Zian (PS).

À partir de ce jeudi 22 juillet donc, les étudiants âgés de 16 ans et plus pourront se rendre à la Maison des Adolescents (Mado, boulevard Emile Bockstael 114 à Laeken), à Bruyn (rue Bruyn 225 à Neder-Over-Heembeek) ou encore à la salle Saint-Ghislain (Rue St-Ghislain 35/37 et 43 à 1000 Bruxelles) pour profiter d’un espace calme, équipé et adapté au travail. La salle Miroir (rue du Miroir 7 à 1000 Bruxelles), elle, ouvrira un peu plus tard, le lundi 2 août.

Pratiquement, ces salles sont accessibles pour les étudiants à partir de 16 ans sur simple présentation de la carte d’étudiant et après inscription réalisée sur place.

Etudier… à l’hôtel

Dans le même temps, le CPAS reconduit également son projet de blocus résidentiel à destination des étudiants en difficulté. 27 chambres d’un hôtel des Marolles sont ainsi à nouveau mises à disposition des étudiants bénéficiaires du CPAS. Les chambres sont équipées d’une salle d’eau, d’un bureau et d’une connexion WiFi. Une salle de délassement est également aménagée pour eux prendre leurs repas ensemble et passer quelques moments de détente.

Le projet s’adresse aux étudiants bénéficiaires d’une aide sociale, choisis sur base de critères de priorité : être majeur et étudier dans le supérieur, risque de décrochage scolaire, isolement social et conflit intrafamilial. Ce projet a été mené pour la première fois en juin dernier, avec un certain succès : 16 étudiants ont bénéficié de ce service et plus de la moitié d’entre eux ont obtenu des meilleurs résultats que la session précédente.

« L’évaluation s’est révélée très positive, les jeunes se disent plus concentrés, plus autonomes et plus calmes grâce à ce dispositif. Il nous semblait donc évident de le réitérer. C’est un parfait exemple de l’innovation dont nos équipes continuent à faire preuve, malgré le contexte sanitaire difficile, pour offrir à chacun un espace propice à l’étude, de proximité… et gratuit », conclut Khalid Zian.

4 salles d’étude

– SAINT-GHISLAIN – du 22/07 au 31/07

Rue St-Ghislain 35/37 et 43 – 1000 Bruxelles

– MADO – du 22/07 au 05/09

Blvd. Emile Bockstael 114 – 1020 Laeken

– BRUYN – du 22/07 au 05/09

Rue Bruyn 225 – 1120 Neder-Over-Heembeek

– MIROIR – du 02/08 au 05/09

Rue du Miroir 7 – 1000 Bruxelles

Les salles d’études seront ouvertes du 22 juillet au 31 juillet de 10h à 18h30 du lundi au samedi et du 2 août au 5 septembre de 8h30 à 21h du lundi au samedi.

Pour toute information, contactez le 02 563 66 51 (sallesdetudes@cpasbxl.brussels).

Pour le blocus résidentiel, les salles sont disponibles du 22/07 au 05/09. Envoyez un mail au referentsetudes@cpasbxl.brussels