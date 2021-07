Grève de la faim des sans-papiers: pas de «solutions temporaires»

Au lendemain de la suspension de la grève de la faim d’une majorité des personnes sans-papiers, le secrétaire d’Etat a affirmé qu’il n’y a pas de nouvelles instructions pour ce qui est du traitement de leur dossier, ni de « solutions temporaires ».

Au lendemain de la suspension de la grève de la faim d’une majorité des personnes sans-papiers réunies à l’église du Béguinage et dans des locaux de l’ULB et de la VUB à Bruxelles, le secrétaire d’Etat Sammy Mahdi a affirmé au micro de la VRT (Radio 1, De Ochtend) qu’il n’y a pas de nouvelles instructions pour ce qui est du traitement de leur dossier, ni de « solutions temporaires ». Les dossiers seront examinés individuellement, comme c’est le cas habituellement, assure-t-il. La seule promesse qui a été faite est celle de veiller à une réponse rapide, ajoute-t-il.

« J’ai toujours dit que nous n’étions pas à une table de négociation (avec les grévistes de la faim, NDLR), mais à une table d’information », a indiqué jeudi matin le secrétaire d’Etat à l’asile et la migration. Chaque dossier doit être examiné individuellement, et avec « humanité ».

Depuis le début de la crise, le secrétaire d’Etat CD&V rejetait le principe d’une régularisation collective, tout comme celui de solutions temporaires. « Le temporaire ne fait pas avancer les choses », répète-t-il.

Selon le secrétaire d’Etat, de l’assistance juridique et un accompagnement psychosocial sont prévus pour les personnes qui logent depuis des semaines sur les trois sites.

Pour les dossiers faisant appel à une régularisation médicale (article « 9ter »), il y a une différence entre l’analyse de la recevabilité de la demande, sur base d’une attestation de la santé fragile de la personne actuellement, et le traitement sur le fonds, qui a lieu ensuite. Là, on regarde si le demandeur pourrait recevoir un traitement adéquat dans son propre pays. « Cela n’est pas le but d’envoyer quelqu’un directement du lit d’hôpital vers un avion (…), mais on ne va pas non plus donner à tous une sorte de possibilité de séjour temporaire ici ».