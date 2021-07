Trois académies de musique seront rénovées avec des fonds flamands et bruxellois

La Commission communautaire flamande (VGC) et le Gouvernement flamand investissent ensemble 2,5 millions d’euros dans l’Académie de musique F. Chopin et le RHOK d’Etterbeek et dans l’Académie de musique Fiocco de Schaerbeek.

L’académie de musique GO ! F. Chopin Etterbeek, située sur l’avenue d’Auderghem, qui se trouve dans des bâtiments vétustes, recevra un nouveau bâtiment scolaire dans la rue Général Tombeur. Ce site est situé juste à côté du site principal du RHOK, de GO ! Académie des Beaux-Arts d’Etterbeek. Il s’agit de salles de classe pour les cours individuels et de salles plus grandes pour le jeu d’ensemble, les ensembles et les concerts.

Pour le RHOK lui-même, de nouveaux espaces de studio seront fournis afin que les arts et les métiers puissent être enseignés dans les meilleures conditions. L’académie de musique GO ! « Fiocco » à Schaerbeek recevra une subvention pour rénover sa façade et construire un nouveau bâtiment sanitaire.

Les travaux font partie d’une opération d’investissement pour l’infrastructure des académies néerlandophones de Bruxelles. Le ministre bruxellois Sven Gatz (Open VLD) et le ministre flamand Benjamin Dalle (CD&V) se sont associés en 2020 pour investir dans la rénovation et la construction de nouveaux bâtiments de plusieurs académies. La Commission communautaire flamande (VGC) fournit 5,15 millions d’euros à cette fin, tandis que le Gouvernement flamand met 3 millions d’euros à disposition.

« Tout comme l’enseignement néerlandophone de jour, l’enseignement artistique à temps partiel a connu une croissance considérable ces dernières années, pas moins de 25 % en 10 ans, pour atteindre 7.660 élèves. Compte tenu de l’importance de ce type d’enseignement, qui valorise les talents et les possibilités de développement des jeunes et des moins jeunes, nous voulons renouveler et étendre l’infrastructure des académies. De cette manière, nous augmenterons la qualité et renforcerons l’éventail des études proposées », a déclaré le ministre Gatz.

Le ministre Dalle précise : « Nos académies néerlandophones méritent de disposer de salles de classe suffisantes et appropriées. Tout comme les pouvoirs organisateurs communaux, l’enseignement communautaire s’engage à partager son infrastructure avec le réseau néerlandophone. Ils assurent ainsi une utilisation maximale et des lieux de rencontre supplémentaires dans notre capitale. Avec cet investissement, nous les soutenons dans ces tâches. »

Dans un passé récent, la VGC a déjà fourni de nouveaux bâtiments à la Hoofdstedelijke Academie de la Ville de Bruxelles et à la Sint-Lukas Academie de Schaerbeek. Début 2020, la Communauté flamande a accordé une subvention d’investissement via le Fonds flamand de Bruxelles pour la salle de danse de l’Académie de musique d’Anderlecht. Dans le cadre de l’opération d’investissement actuelle d’environ 10 millions d’euros, la VGC se charge de la coordination. Entre-temps, le plan d’investissement est bel et bien lancé : ces derniers mois, des subventions ont été débloquées pour de nouveaux bâtiments scolaires pour les académies de musique de la commune de Berchem-Sainte-Agathe et de Woluwe-Saint-Pierre. Les pourparlers avec la commune de Jette concernant l’investissement dans l’Académie communale de musique sont toujours en cours.