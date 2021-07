Fête nationale: l’émotion du roi Philippe et de la reine Mathilde (photos)

Lors de la cérémonie du 21 juillet, le roi Philippe et la reine Mathilde ont été très émus devant les images retransmettant la détresse des sinistrés des inondations meurtrières qui ont touché le pays la semaine dernière.

Les souverains étaient très émus par les vidéos, diffusées sur les écrans géants, des inondations, mais aussi celles des secours venant en aide aux sinistrés, comme le note RTL. Des images qui ont montré à la fois la détresse et la solidarité des Belges, qui ont touché le Roi et la Reine comme le montrent ces quelques photos. On peut voir le roi Philippe en larmes.

Le défilé à l’occasion de la fête nationale avait débuté peu après 14h00 sur la place des Palais à Bruxelles. Au lendemain de la journée de deuil national en hommage aux victimes des inondations qui ont frappé le pays la semaine dernière, l’événement avait été placé sous le signe de la sobriété. La lutte contre le Covid-19 avait également été mise en avant.