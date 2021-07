La grève de la faim des sans-papiers de l’église du Béguinage à Bruxelles suspendue

Les grévistes ont décidé d’arrêter la grève de la soif et de suspendre pour le moment la grève de la faim, ont annoncé leurs représentants.

L’information a été confirmée par un porte-parole des grévistes de la faim auprès de VTM Nieuws.

Depuis le 23 mai, plus de 400 sans-papiers de l’église du Béguinage, de la VUB et de l’ULB sont en grève de la faim, pour une régularisation collective. Vendredi, certains d’entre eux avaient également entamé une grève de la soif. Depuis le début de l’action, les grévistes de la faim sont régulièrement transférés à l’hôpital pour y être soignés.

À partir de demain, tout le monde irait en zone neutre. « Une solution est en préparation », a déclaré le porte-parole Mohamed Ahmed. « Il s’agit d’une suspension, en attendant le concret. Si nous n’obtenons pas ce que l’on veut, elle reprendra », avertit-il.

« Hier et aujourd’hui, il y a eu des réunions avec le gouvernement et avec des soutiens. On est arrivé à mettre en place des accords, qui ne sont pas encore validés. Nous espérons (qu’ils le seront). Pour qu’il n’y ait plus de stress et d’angoisse à l’intérieur de l’église, on a pris la décision d’arrêter la grève de la soif et de suspendre, pour le moment, la grève de la faim », ont annoncé les représentants.

Après les discussions, la majorité des occupants de l’église du Béguinage était d’accord pour suspendre la grève de la faim. « Une équipe chargée du suivi médicale va être mise en place. Certains sont dans un état critique et doivent se rendre à l’hôpital. Les autres occupants sont soignés sur place », précise Mohamed Ahmed.

Il n’est pas encore confirmé si cette suspension concerne les grévistes de la faim installés à l’Université libre de Bruxelles (ULB) et à la Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Sur Twitter, le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi s’est dit « soulagé ». « Pour moi, ce n’était pas un combat contre des gens, mais pour une politique correcte. Espérons que personne ne restera avec des séquelles permanentes. »

« La façon dont la situation a escalé ces dernières semaines m'a fort marqué. Il est bon qu'avec la société civile, nous ayons pu convaincre les gens que la régularisation collective n'est pas une solution et que les procédures existantes sont humaines. C'est pourquoi nous continuons à informer les personnes dans la zone neutre sur les procédures de séjour existantes et sur leurs dossiers individuels. En outre, nous continuerons à travailler à l'amélioration structurelle des canaux de migration légale existants », explique-t-il dans un communiqué de presse diffusé ce mercredi après-midi.

Des personnes sont actuellement transférées à l'hôpital, dont certaines resteront en soins intensifs, ajoute-t-il dans ce même communiqué.

« La zone neutre mise en place pour aider les gens individuellement restera ouverte pendant un certain temps. Les personnes en grève de la faim peuvent s'y rendre pour être conseillées afin de soumettre leur dossier individuel à la régularisation », conclut le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration.

Plus de 400 personnes menaient une grève de la faim depuis le 23 mai. Vendredi dernier, certaines d’entre elles ont également entamé une grève de la soif, réduisant leurs chances de survie à quelques jours à peine.