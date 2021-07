Défilé du 21 juillet interdit au public, plusieurs zones de Bruxelles inaccessibles

Afin de garantir le respect des mesures sanitaires, il ne sera cette année pas possible au grand public d’assister au défilé et aux cérémonies de la fête nationale.

Cette année encore, les festivités du 21 juillet adopteront une tournure inédite. Ce mercredi, le défilé militaire qui rend traditionnellement hommage aux femmes et aux hommes qui œuvrent au quotidien à la sécurité de nos concitoyens remerciera celles et tous ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes depuis le début de la pandémie. Les chiffres de contaminations au Covid étant repartis à la hausse dans le pays, ce défilé se fera en petit comité.

Des étudiants issus de différentes universités et hautes écoles de toutes les communautés du pays pourront assister à la cérémonie depuis les tribunes. Toutefois, la Fête au Parc et le feu d’artifice traditionnellement organisés par le Syndicat d’Initiative Bruxelles-Promotion n’auront pas lieu cette année. Il ne sera pas non plus possible au grand public d’assister ni à la cérémonie ni aux concerts sur place. Seuls les invités munis d’une invitation auront accès aux différents sites.

Plus compact et moderne, le traditionnel défilé militaire et civil débutera à 14h. Pour la première fois, la Défense organisera une démonstration dynamique sur la Place des Palais, avec le soutien de la Police Fédérale à 14h30. Dès 14h40, le défilé des services civils de secours prendra la relève. Le défilé devrait se terminer vers 16h.

Circulation perturbée et sites fermés

Le matin, le Te Deum aura lieu dans la cathédrale Saint-Michel et Sainte-Gudule, mais l’accès aux alentours immédiats sera fermé au public et à la circulation. La fermeture de tout le périmètre commencera à 8h30 jusqu’à la fin du Te Deum. Il y aura également des interdictions de stationnement autour de la cathédrale et dans les rues qui y mènent.

Il y aura également une interdiction de circulation et de stationnement, le mercredi 21 juillet, pour le défilé lui-même, du matin jusqu’en fin d’après-midi. La Place des Palais et ses alentours (les voiries qui se situent entre le boulevard Charlemagne et la Place des Palais : Royale – Ducale – Place des Palais – Loi) ne seront pas accessibles au public. Seules les personnes ayant une invitation auront accès à la cérémonie. L’accès à la Place des Palais est d’ailleurs déjà fermé depuis le 19 juillet 2021.

La STIB et De Lijn feront le nécessaire afin de dévier les bus et les trams au besoin. Certaines entrées des stations de métro Parc, Maelbeek, Arts-Loi et Schuman seront également fermées, mais cela n’aura pas d’impact sur la circulation habituelle des métros.

Les tunnels suivants seront également fermés à la circulation, le mercredi 21 juillet. Cela concerne le tunnel Reyers (direction centre) à partir de 11h30, le tunnel Cinquantenaire et Loi (direction centre) à partir de 12h00 et le tunnel Trône (direction Belliard) à partir de 12h30. Nous conseillons à chacun d’éviter le centre de Bruxelles en voiture ce 21 juillet et de privilégier les transports en commun.

Les stations Villo ! Congrès, Parc, Palais Royal, Sablon et Poelaert sont aussi fermés.