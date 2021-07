Koekelberg: Jazz dans le Quartier le 21 juillet

Koekelberg organise une édition spéciale de « Jazz dans le quartier » à l’occasion de la Fête nationale belge.

Le 21 juillet, une scène musicale mobile sillonnera les rues et places de Koekelberg de 11h00 à 23h00. Profitez-en pour redécouvrir notre commune au son d’artistes jazz de renommée nationale et internationale !

En prime, pas besoin d’aller au centre-ville pour en prendre plein la vue : à 23h00, devant la Basilique, un feu d’artifice avec jeu de lumière illuminera le ciel de Koekelberg ! (sous réserve d’autorisation)

L’édition mobile commencera place Vanhuffel (11h00-12h00) avec Dilé Gouchti Trio qui proposera du jazz Manouche avec Mayki Ferro (guitare), Jo Maartense (contrebasse) et Druss Lecomte (piano).

Ensuite la musique retentira place Simonis (12h40-13h40) avec Alma Quartet : Mark Bogaerts (sax alto & chant), Nora Jim (piano), Sébastien Degueldre (basse) et Alex Nova (batterie).

Bruxe Ellison & The Jellodies rendront hommage à Fast Waller et Louis Armstrong au square de Noville (14h20-15h20) avec Bruce Ellison (chant), Patrick Louis (guitare & chant), Guillaume Durieux (contrebasse & chant) et Druss Lecomte (piano & chant).

New Orleans Jazz Swing Trio proposeront du jazz de la Nouvelle-Orléans, rue des Braves (16h00-17h00) avec Michel Paré (trompette), Laurent Sprimont (saxophones & clarinette) et Druss Lecomte (piano).

Rue de la Carrière (17h40-18h40), le guitariste et chanteur Adrien Giaco reprendra seul des chansons en tout genre (rock, balade, variété, pop…) des années 70 à nos jours en anglais et français.

Yonatan Hes Trio jouera des morceaux entre le straight-ahead swing new-yorkais et la scène jazz européenne, rue Deroover (19h20-20h20). Le groupe se compose de Basile Rahola (bassiste), Oscar George (batteur) et Yonatan Hes (saxophoniste), Koekelbergeois d’adoption.

Koek Sound Band clôturera la soirée place de Bastogne (21h00-22h00). Le groupe cover koekelbergeois vous fera danser sur des rythmes rock et latino.