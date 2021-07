135 millions en 10 ans: les chiffres impressionnants du centre formation d’Anderlecht

L’ancien capitaine des mauves s’ajoute à une belle liste de joueurs formés au club, partis au prix fort.

Le Sporting d’Anderlecht a officialisé ce lundi le transfert de son capitaine, Albert Sambi Lokonga, en direction d’Arsenal. Une transaction qui devrait rapporter 17.5 millions d’euros, plus bonus, aux Mauves. À 21 ans seulement, Sambi Lokonga s’ajoute à une liste déjà bien fournie : celle des joueurs passés par les écoles de jeunes à Neerpede, et revendus ensuite quelques années plus tard.

Depuis le transfert de Romelu Lukaku vers Chelsea en 2011, il y a 10 ans, le centre de formations anderlechtois a rapporté environ 135 millions d’euros de ventes, selon les chiffres fournis par le site spécialisé Transfermarkt, sur des joueurs qui n’avaient donc coûté aucune indemnité au Sporting.

De Romelu Lukaku à Albert Sambi Lokonga, en passant par Jérémy Doku, Youri Tielemans ou encore Leander Dendoncker, la liste est longue pour les Mauves. En attendant les suivants, avec d’autres talents tels que Yari Verschaeren, Anouar Ait El Hadj, ou Hannes Delcroix, pour ne citer qu’eux.

Les principaux transferts depuis 2011

Jérémy Doku vers Rennes (26 millions d’euros)

Youri Tielemans vers Monaco (25 millions d’euros)

Albert Sambi Lokonga vers Arsenal (17.5 millions d’euros)

Romelu Lukaku vers Chelsea (15 millions d’euros)

Leander Dendoncker vers Wolverhampton (13.8 millions d’euros)

Chancel Mbemba vers Newcastle (12 millions d’euros)

Dennis Praet vers la Sampdoria (8 millions d’euros)

Alexis Saelemaekers vers l’AC Milan (3.75 millions d’euros + 3.25 millions d’euros de prêt payant)

Sebastiaan Bornauw vers Cologne (6 millions d’euros)

Massimo Bruno vers Leipzig (5 millions d’euros)

Dodi Lukebakio vers Charleroi (2.6 millions d’euros)