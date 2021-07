Albert Sambi Lokonga réagit à son départ d’Anderlecht: «Un sacré changement»

Les deux clubs ont officialisé ce lundi le transfert du jeune milieu de terrain de 21 ans.

Le transfert d’Albert Sambi Lokonga à Arsenal a été officialisé lundi par son nouveau club et Anderlecht, son club formateur. « C’est un sacré changement », a commenté le milieu de terrain sur le site des Gunners pour sa première déclaration.

« Je joue à Anderlecht depuis dix ans, donc ça va être mon premier grand déménagement dans un autre pays », a confié Lokonga, 21 ans.

« C’est un grand pas, mais je suis confiant, car il faut l’être. Dans le monde du football, tu dois avoir confiance en toi, mais je suis impatient de jouer dans ce championnat, j’ai hâte de commencer. »

Lokonga a été interrogé sur son rôle préféré, ’box to box’ ou plus offensif. « Je peux jouer les deux », souligne le milieu de terrain. « Je peux jouer en six et je peux jouer comme ’box to box’, mais les gens disent que je suis meilleur en six. »

Le nouveau ’Gunner’ sait que son nouveau club « veut jouer avec beaucoup de jeunes. Je sais qu’Arsenal possède une bonne académie, comme Anderlecht. Il y a beaucoup de jeunes avec beaucoup de talent, donc je pense que pour moi, ça ne changera pas grand-chose. »

Sur le site d’Anderlecht, Lokonga, qui a été capitaine des Mauve et Blanc durant la deuxième partie de la saison, a pris congé des supporters. « Je quitte un grand club pour un autre. Je sens de la fierté et un peu de tristesse de quitter le RSCA. Je vous remercie pour tout l’amour que vous m’avez apporté durant toutes ses années. Je suis mauve pour toujours. À vie. »

Son nouvel entraîneur, Mikel Arteta, estime que Lokonga « est un joueur très intelligent, qui a démontré une grande maturité dans ses performances durant son développement. » Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, Arteta connaît bien Vincent Kompany, l’entraîneur d’Anderlecht. « Il parle si bien d’Albert et de l’impact positif qu’il a eu sur Anderlecht ces dernières saisons. Nous sommes convaincus qu’Albert est prêt pour la prochaine étape de son développement et nous nous réjouissons d’accueillir un nouveau membre dans notre équipe, avec sa qualité et sa présence. »