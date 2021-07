33 candidates pour Miss Bruxelles et Brabant wallon

Miss Belgique 2022, c’est parti et on vient d’apprendre que 17 candidates se présentent pour Bruxelles et 16 pour le Brabant wallon, avant la grande finale nationale début d’année prochaine. Soit 33 candidates sur les 83 francophones du concours.

