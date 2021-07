Le Vacci-Bus à Saint-Josse le 20 juillet

Ce mardi Place Houwaert, une vaccination complète en une dose et sans rendez-vous !

La commune de Saint-Josse accueillera le premier arrêt du Vacci-Bus ce mardi 20 juillet de 11h00 à 18h00 sur la Place Houwaert.

Concrètement, les personnes souhaitant se faire vacciner complètement peuvent bénéficier d’une injection unique de Johnson et Johnson, sans prise de rendez-vous.

« En collaboration avec la Cocom, notre objectif est de faciliter la vie de ceux qui veulent se faire vacciner. Une dose unique, pas de rendez-vous, un bus qui se déplace au cœur des quartiers. Avec le Vacci-Bus, il est encore plus facile de se protéger et de bénéficier au plus vite du certificat de vaccination. Nos équipes seront, une fois de plus, mobilisées pour orienter, informer et sensibiliser la population », détaille le bourgmestre Emir Kir.

Pour rappel, la présence du Vacci-Bus à Saint-Josse s’inscrit dans la continuité des dispositifs de proximité mis en place, tels que l’Antenne communale de vaccination, qui avait permis l’injection de 4.200 doses.