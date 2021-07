La quantité de déchets jetés dans les parcs bruxellois a doublé en un an

Bruxelles Environnement, Bruxelles-Propreté et Fost Plus lancent une campagne pour que chacun contribue à la propreté des parcs.

Avec les beaux jours et la crise sanitaire, la fréquentation des espaces verts bruxellois a fortement augmenté et avec elle, la quantité de déchets jetés. Rien qu’entre janvier et mai dernier, 213 tonnes ont été ramassées, soit le double par rapport à la même période l’année précédente. Une hausse impressionnante à l’heure où la Belgique était confinée et donc les activités interdites. Une situation qui ne peut perdurer puisqu’elle a des conséquences sur la convivialité, la faune et la flore, et de manière plus large, sur l’environnement.

Pour faire face à ce phénomène, 53 agents saisonniers, gardiens de parcs et agents de propreté renforcent les équipes régionales, jusque fin septembre. Et comme la propreté, c’est l’affaire de tous, Bruxelles Environnement, Bruxelles-Propreté et Fost Plus lancent une campagne pour sensibiliser et responsabiliser les usagers. Objectif : les inciter à garder les parcs propres, accueillants et agréables, en s’y comportant comme ils le font chez eux.

Le lien affectif que les citoyens et citoyennes ont avec les espaces verts de leur quartier ou situés à proximité de leur lieu de travail est au cœur de cette campagne. Les habitants en sont d’ailleurs les visages. Ils apparaissent sur les affiches avec le #Wearepark.Brussels et le message : « Jetez vos déchets dans une poubelle ou chez vous ». Un message diffusé aussi sur les réseaux sociaux, des t-shirts, des sacs en papier et des stickers pour les vitrines, les comptoirs et frigos des commerces qui bordent les parcs.

Parallèlement à cela, des influenceurs organiseront des actions de nettoyage dans les parcs avec leur communauté de followers. Enfin, des actions de sensibilisation sont prévues sur le terrain chaque week-end jusque mi-septembre dans différents parcs de Bruxelles. Ainsi, un vélo cargo sillonnera les parcs pour ramasser les déchets et conscientiser au respect de la propreté, des cendriers de poche seront distribués et des actions de sensibilisation se dérouleront au sein des guinguettes, rappelant notamment les amendes encourues en cas d’abandon de déchets. Des amendes qui peuvent aller, rappelons-le, jusqu’à 350 euros. Autant d’actions qui poursuivent un but commun : sensibiliser et responsabiliser les usagers pour garder les parcs propres tout l’été. La campagne se clôturera le 11 septembre.

Les communes bruxelloises sont également de véritables partenaires de cette campagne. Elles contribueront à sa visibilité et ses objectifs grâce à un kit de communication digitale et des affiches.

Toutes les informations sur cette campagne sont disponibles sur le site et des informations pratiques sur les espaces verts régionaux sur le site.