Actiris publie la liste des 40 cursus menant à des métiers en pénurie

Devenir enseignant, menuisier ou boulanger, et pourquoi pas? Actiris publie lundi une liste de plus de 40 filières d’études permettant d’accéder à des métiers en pénurie. Les chercheurs d’emploi qui décident de suivre une formation peuvent sous certaines conditions continuer à percevoir des allocations de chômage pendant la durée de leurs études. L’année dernière, plus de 9.000 chercheurs d’emploi inscrits chez Actiris se sont ainsi lancés dans une formation ou un apprentissage en alternance.