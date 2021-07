Clerfayt: Bruxelles pour 1 permis unique séjour/travail dans les métiers en pénurie

La Région bruxelloise est favorable à l’octroi d’un permis unique portant sur le séjour et le travail si la fonction exercée correspond à un besoin sur le marché de l’emploi bruxellois, a affirmé lundi le ministre bruxellois de l’Emploi Bernard Clerfayt.

Le ministre DéFI s’est exprimé à l’issue de la Conférence interministérielle de l’emploi à laquelle il a pris part avec ses homologues.

Selon lui, la Région bruxelloise est concernée par plus de 40 % des demandes de permis unique introduites en Belgique.

La sixième réforme de l’État a fait éclater les politiques dans de nombreuses compétences, y compris en ce qui concerne les permis de séjour et de travail. Si le premier est du ressort du fédéral, le second est de celui de la Région, rappelle Bernard Clerfayt.

Pour continuer à maintenir la cohérence entre ces deux volets dans le cadre du permis unique (regroupant le séjour et le travail), un accord de coopération a été signé en 2018 entre les entités fédérées et l’État fédéral.

La Conférence Interministérielle de lundi visait à initier le lancement des travaux sur la modernisation des procédures du Permis Unique, reprise dans l’accord de majorité fédérale.

Par ailleurs, les possibilités d’ouverture du gouvernement fédéral pour régulariser certains travailleurs sans-papiers, en fonction des pénuries constatées sur le marché de l’emploi régional, ont été abordées.

« En Région bruxelloise, afin de soutenir les secteurs en pénurie de main-d’œuvre, nous appliquons déjà une politique souple d’octroi de permis de travail et nous plaidons pour une plus grande souplesse pour l’octroi par le fédéral des permis de séjour pour les travailleurs qui remplissent des fonctions dans des secteurs essentiels (et pour lesquels il n’est pas possible de trouver une main d’œuvre locale dans un délai raisonnable) », a soutenu Bernard Clerfayt.

« Si le fédéral veut bouger positivement les lignes, il pourra compter sur la collaboration de la Région bruxelloise », a ajouté le ministre bruxellois.