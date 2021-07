5 logements de transit en plus pour des familles dont le logement est insalubre

Le gouvernement a marqué son accord pour l’acquisition d’un immeuble de cinq logements situé rue des Tournesols à Anderlecht afin de pouvoir y héberger temporairement des familles dont le logement, déclaré interdit à la location par la Direction de l’Inspection régionale du Logement (DIRL), présente un réel danger pour la sécurité de ses occupants.

L’immeuble, de construction neuve, se compose de 5 appartements de respectivement 1, 2 et 3 chambres. Avec cette nouvelle acquisition – pour un montant de 1.267.000 € HTVA – l’Inspection du logement dispose à présent de neuf logements de transit.

« Il est important que des familles dont le logement présente un réel danger pour leur sécurité puissent bénéficier de cette solution de logement transitoire en complément des solutions d’urgence qui peuvent être proposées par les communes ou les CPAS. Il s’agit notamment de familles contraintes de rester dans un logement dont les compteurs de gaz ont été mis sous scellés par précaution ou qui présentent des défauts importants affectant les installations électriques, de gaz ou de chauffage », précise Nawal Ben Hamou (PS), secrétaire d’État au Logement.

Cet hébergement-passerelle sera d’une durée limitée : des contrats d’occupation temporaire d’une durée initiale de 3 à 6 mois seront conclus, avec des possibilités de reconduction jusqu’à une durée maximale de dix-huit mois. La mise à disposition du logement de transit par la DIRL fera l’objet d’une indemnité d’occupation, équivalente aux loyers des agences immobilières sociales.

« Protéger les familles en difficulté et leur garantir un minimum de dignité, à savoir un logement décent, est une priorité et un droit qui figure dans notre Constitution On le sait, l’un des enjeux de la rénovation du parc de logements bruxellois est le relogement de ses occupants le temps de travaux. Cette nouvelle acquisition de la Région est une nouvelle pièce à mettre à l’édifice d’une stratégie qui devra se déployer à plus large échelle. Par ailleurs, ce projet constitue aussi une belle illustration de la capacité de la régie régionale à participer concrètement à la politique du logement menée par ce Gouvernement », conclut le ministre-président Rudi Vervoort (PS).