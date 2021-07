Des jeunes Bruxellois à la rencontre du théâtre au Festival d’Avignon

Le collectif de théâtre Ras El Hanout organise un voyage au Festival d’Avignon, en partenariat avec la Maison de Jeunes «L'avenir d'Anneessens» et avec le soutien de la ministre de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles Valérie Glatigny (MR). Seize jeunes bruxellois participent à ce voyage de découverte du théâtre et de découverte de soi.

**** *** ********* ** ************ ** ** ******** ** ** *********** *********** *** ** ****** ** ** ****** ** ****** ** ****** ********** *** ****** ** ****** ** ***** ******* **** *** ****** ********** ** ** ****** ** *** ** ******* ** ******** ********* ** ** ** ** ******* ***** ** ****** * ****** *** ****** ********** ********** *** ********* **** ******** ************* ***** ***** ** ******* ****** ** ******** ********** ** **** *** ********** ** **** ******** *************** **** ***** ** ********** *** ******** ****** ***** ***** ******** ********* *** ****** ***** ******* ********** ********* ******* *** ***** ********** ******* ***** ** ******* ******* **** **** ******* **** ** ***** ** ****** ********** ** ****** *** ** ****** *** ** ****** **** ** **************** ** ** *********** *********** **** ** ******* **** ****** ********** *** *************** *** ****** ********** ** ** ********** *** ****** ******* ******* *** ******** ** ***** ******** *** ********* ****** *** ******** ***** ******** ********* ********** ** *** ** ******* ** ****** ****** ********** ** ****** ** ****** *** *********** ************ ** *** ************* ****** ** ** ******** ** ** ** ******* **** ** ***** ** ********** ** ** ************ ** ***** ** ******** ********** ****** ********* ** ** ******* *************** **** ** ******** ******** ********* ** ** ********* *** ** ****** **** ****** ** *** ******* ** ******* *** ************ *** *** *********** ***** *** ********* ** ***** ********** ** ************ ** ***** ******** ** ** ****** *********** *** ****** *** *************** *** ******** **************** ** *** ******* *** ********** ******** ************ **** *** ****** ****** *** ******** **** ********** *** **** ***** ******* ** ** ****** ********** ********* ****** ** ***** ****** ** **** ************ ** ********** ** ********** *** ******** ** ********** **** ** ********** **** *** ****** ***** ************* ** ****** *** **** ** ***** * ******* ** ***** ********* ******** ******** ********** ************ *** *** ********** ***** ** ********* ***** *** **** ** ******** ** ******* ** **** ********* **** ** ** ******** ** ** ********** ***** ********* **** **** ** ***** ***** ** *** ** ****** *** ******* ****** ** ****** ** ******** ** **** ********* ** ********* ** ************ ********* ** ** ********* ***** ***** ** ******* ******** **** *** ******** *** *** ***** ** ********* ** ****** *** *** ****** ** **** *** ****** ****** ** ********* ***** ***** ** ****** ** ********* ************ *** **** ** ***** ***** ***** ******** ** ********* ********* ** ****** ** *************** ************ ** *** ***** *** ** ************ ** ** ***** ******* ************** ************* **** ******* *** **** **** ***** ** ******** ******* ****** ******** ********** *** ****** ***** ***** *** ** ****** ***** **** ***** ***** *** ************ ************* ****** **