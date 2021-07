Lukas Nmecha laisse un dernier message à Anderlecht après son départ (vidéo)

Vidéo

Auteur d’une très belle saison avec les Mauves, Nmecha a quitté le club bruxellois pour Wolfsburg.

Après avoir passé une saison à Anderlecht, prêté par Manchester City, Lukas Nmecha est désormais un joueur de Wolfsburg en Bundesliga. L’attaquant allemand a fait forte impression sous le maillot des Mauves en marquant 21 buts et délivrant 3 passes décisives en 41 matches. Une performance qui lui a servi de tremplin, et c’est pourquoi il a tenu à remercier le club.

« J’ai connu une saison fantastique », a déclaré Nmecha dans une vidéo publiée par Anderlecht sur les réseaux sociaux. « Tout le monde m’a bien soutenu et m’a aidé à atteindre le niveau auquel je suis parvenu. J’ai ressenti de l’amour et du soutien. Tout ça m’a rendu meilleur en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. La seule chose que je peux dire est merci. J’ai franchi une nouvelle étape dans ma carrière. C’était vraiment un tremplin. J’espère que je vais continuer à progresser et que j’irai encore plus loin. Anderlecht restera dans mon coeur et je continuerai de suivre ses résultats et de soutenir l’équipe à distance. »