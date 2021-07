Polémique sur les barrages: Ernst parle d’«erreur monumentale», d’autres démentent

Y a-t-il eu une lourde erreur de jugement et défaut de prévention fatal au niveau des barrages, surtout à Eupen? Les rumeurs les plus accusatrices ont couru et le Pr Damien Ernst estime même qu’on devrait envisager une enquête. Mais d’autres spécialistes des rétentions d’eau soulignent que les lâchers n’ont pas changé grand-chose et qu’une retenue n’aurait pas permis d’éviter le drame.