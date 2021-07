La foule au rendez-vous pour le retour tant attendu de la Foire du Midi

Après un an et demi d’incertitudes et d’inaction, les forains sont de retour au coeur de Bruxelles. Les attractions installées sur les boulevards du Midi et Poincaré sont accessibles jusqu’au 22 août, pour le plus grand plaisir de nombreux Bruxellois venus en nombre.

******* **** ** ****** ********* *** *** ********* ** ********** **** ****** ******** *** ********* ********** ********** *** ** ***** ** ***** ********** ****** ** ********* ** *********** ** ** ***** ** ********* ******** ***** **** ** ** ****** ******** ******** ******** *** ******** ************* ***** ******* ******** ****** ******** **** *** *** ************* ** *** ********** *** *** *** ********** ** *** ********* *** ******** ******* *** ******* ** ************ *** ******** **** ******** *** ******* ** *** ******* ******** **** ***** ****** ******** *** *** *********** ********** ** ** ***** ** *** ********** ********** *** **** ** ******** *** ** ********* ** **** ** ** ********* ********** ** * ***** ** ******** *** ******* ******* ********* ****** ** ** ** **** ************* *** ************ *** ******* *** ******* ****** *** ***** ******** *** ******** *** ******* ** **** ************ ** ******* *** ******** ****** ** ******** ** ***** **** ******* ** ****** *** ********* *** ******* ******** ****** ** ** ****** ** **** **** *** ********** ***** ** ********* ******** ** ******* *** ****** ***** ****** *** *** *************** *** ********* ************ ** **** ** *** ***** *** **************** ** ******* *** *** ******* *********** **** ** ****** ******** ** ******* *** ******* **** **** ********** **** ************ ******* ** ******* ****** **** ******* ** ****** ***** ** ********** *** ******** *** ****** ** ****** *** ******** *** ****** *********** *** ******** ******* ** ****** ******** *** ******** ************* ** *** ******** **** *********************** *** ******** ** ***** ******** *** ********* ******* *** ******* ** ** ** **** *********** *** ****** ** *********** ***** *** ****** *** ********* *** ******* *** ******* ** ** ** ********** ** ****** *** ********** ******** ***** ********* ** ******* *** *********** ** ********* ** **** *** ******* ***** ********* ** ********* *** ********* ** ****** *** ***** **** ********** ***** ***** ** ********* *** ******** ******* ********** *** ******** ** *********** **** ** ** ********** ********* ***** ** ********** ******** *** ******* ** ****** ****** ** ** ******** ******** ****** ** ***** *********** ********** *** ******* *** ***** *********** ***** ** ******* ** ***** *** *** ******* ** **** ***** ********* ******* *** ****** ********** **** ***** ******* ** ******* *** ******* ** ** **** ** ******* ******** ** ************* *********** ** ******* *** ******** ** ****** *** ******** ** ************ *** ********** ******** ******* ** * * * ****** **** * ********* *** **************** ** ** ********* ** ********* ** ******** ************ ******* ** ** ** **** *** ****** ********* ** ** ****** **** **** ************** **** ******* *** ***** ** ***** ** ***** ****** ****** ** *** *** ** ***** ***** ***** ********** **** **** ** ********* **** ********* ****** ******* *** ***** ** ***** ********** * *** ****** ******* ** *** *** ***** **** ****** ** ** **** ****** ** ******************** ****** ***** *** ****** ***** ****** ***** ******* ******* ******* ** ******* ********** *** ******* ** ********** **** ********** **** ***** **** ***** **** ********* *** *** ******** ******* ********* ** ********* ** ******* **** ** *********** ********* *** ** ******* ** ** **** *** ***** ***** ** ***** ** ** ******* ** ******* ********** **** ******* ** *** *** **************** ********* ******* ** **** ** *********** * ***** ******* ** ** **** ** ****** ***** ************ **** **** ** ****** *** ********** ***** ****** ** ******* ******* ***** ***** ******* ** ************** ** ** ********** *** ********* ** ************* ***** ***** *** ***** ******* ***** ********* ** ** *** ***** ** ****** ************ ** ************* ****** *** ************ ** ***** ** ******* **** ****** ***** ******* ** ******* ******* *** ******* ** ** ***** *** *********** ******* *** ** ****** ** ******** ** ******* *** ***** ********* ******** ******** ******************* ** *** **** ***** *** ****** ********** ************** ******* *** ***** ******* ********* *** ******** ******* ** ***** **** ** ****** ********* *** ** ********* ******* ******** ** **** ** ******* **** **** ** *** *********** ****** ********** ***** *********** *********** **** *** *************** *** ******* *** ****** ** ********* ** ****** ** ***** ** ***** *************** ** ***** ******* ** ******* ****************** *** ************ *** ******* ************ ******** *** **** **** *** *********** ********** *** ****** **** ********* ** **** *** ******* *** *** ***** ******* ************** *********************