Jusqu’à cinq ans de prison pour une bande criminelle de la chaussée de Mons

Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné onze membres d’une bande criminelle qui officiait depuis un café de la chaussée de Mons à Anderlecht, entre janvier et septembre 2020. Ils ont été reconnus coupables de vols, recels et trafic de stupéfiant. Les onze suspects ont écopé de peines de travail et jusqu’à cinq ans de prison pour les plus impliqués dans le trafic de cannabis.

** ****** **** ************* *** ***** ********** *** ** ******** ************* ** ********* **** *** ***** ** ***** ****** ** ****** ** *********** ** ************ *** ****** ** ******* ** *** ** *** ****** *** ***** *********** ***** *************** ** ****** **** ****** ** ********* **** **** ********** ** ****** *** ************* *********** ** ****** ********* *** **** ******** ********* ********* ********* **** ***** ***** *********** ******** ** ****** ** ******* ** ******** * ***** ********* **** *** ** ****** ** ************* ****** ********* **** **** **** ****** **** ******** **** ** ********** ** ***** *** ** ******* *** **** ******** ** **** ********** *** ******** *** ******* **** ** ******* ***** ** ****** ****** ** ******** ***** *** ********* *** ***** *** *********** ******* *********** *** ********** ** ***** ***** *********** ***** ********* ********* ****** ** ***** ** ** ********* ** **** ** *********** *** ************ *********** *** ***** ***** ** ***** ***** ******** ** ********* ***** ** ***** ** *** ************ ************ *** *********** *** ** ********* ** ********* ******** *** ****** ** *********** ****** ** ***** ** ** ********* ** ***** *** ******** *** ***** ******* **** ******** ** ******* ** *********** *** ************* ******** ********* ** ********* ***** *********** *** *** ******** ******* ** **** ************ ********** *** ************* ***** *** * ********* ** ***** ** *** ** ******** ********** ** ***** ********* *** ************ ****** *** *********************** ** ********************* **** ******** *** **** ** *** *********** *** ********* ** ************ ** ***** ************ ** ****** *************** ******** ** ****************** ** ********* **** *** **** ******** ******* ** ******* ***** ** ** ******** ******* *** *** ******* ** ***** ****** ** ************ *** ******** ********** ******* ** **** ** ******** ** ****** ** ****** ****** ** *********** ** ** ******* *************** ** ********* * ***** *** **** *** ********* ****** **** ** ***** ** ** ******** ***************** ** ******* ** **** ********* ** ****** ********** ** ***** ** ************* *** ********* *** ** ********* ** ********* ****** *** ** **** ** ************* ** ********** **** ****** *** ********* ** ********* **************** ** ********* *** ******* ** ******* *** ****** ** ********* *** ** **** *** ******** ** ********* **** ****** **** *** ********** ** ***** ** ** ********* ***** *** ************* *** ***** ******* *** ********* *** ******** ** **** *** ********** **** ** *** ********* ** *** ****** ********** **** ** ***** ** ****** ***** *** *** ************* ******** *** ********* ** *** ***** ** *********** ********* ***** ***** ** ******* ******** *** ***** ***** *********** ** ***** ********* **** ************** *** ****** ** ********* *** ********* *** ************ ******** *** ********** ** ** ****** ********** ***** ******** ********* ** ************ ************* *** **** ******** ********* ** ****** ***** **** ***** ***** ** ** *********