Le gouvernement bruxellois propose son aide aux victimes des inondations.

Devant les inondations en Wallonie et en Flandre de ces derniers jours, le gouvernement bruxellois a proposé au Fédéral, qui coordonne la gestion de la crise, une aide à plusieurs niveaux dont le relogement, l’aide à la mobilité, l’envoi de secours et de matériel.

Avec le soutien de la Brussels Hôtel Association, la Région bruxelloise met à disposition plus de 1000 chambres d’hôtel dès jeudi soir pour reloger les personnes dans le besoin.

La STIB met à disposition de l’équipement lourd avec une grue lourde mobilisable mais aussi des camions normaux avec grue et remorque. La STIB a également proposé une dizaine de bus afin de transporter les personnes des régions sinistrées vers Bruxelles

Le SIAMU a envoyé du personnel ainsi que du matériel dans les provinces de Liège, Luxembourg et en Brabant flamand : 7 pompiers avec des véhicules et du matériel de pompage dépêchés auprès de la zone de secours Brabant flamand Est et 16 pompiers et véhicules (dont 2 auto pompes) dépêchés auprès de la zone de secours Liège.

Vivaqua est en contact avec ses homologues wallons et reste à disposition pour un envoi de renforts et la distribution de bidons d’eau potable notamment.

Bruxelles Prévention et Sécurité met à disposition des drones pour les recherches ou l’examen de l’étendue des dégâts.

La Commission communautaire commune (Cocom) propose d’ouvrir le centre de vaccination de l’hôpital militaire Reine Astrid ce week-end pour que les personnes qui n’ont pas accès à leur vaccin suite aux inondations puissent se faire vacciner. Toute personne qui le souhaite peut prendre rendez-vous en contactant le centre d’appels au 02/214.19.19. Le centre de vaccination sera ouvert : le samedi 17/07 de 9 h à 17 h et administrera uniquement le vaccin Pfizer. Le dimanche 18/07 de 9h à 17h et administrera le vaccin Astra Zeneca (2ème dose uniquement).

Bruxelles Environnement met à disposition des élagueurs, des gardes et ouvriers forestiers et des éco-cantonniers (qui font notamment l’entretien des cours d’eau et leurs abords).

L’Agence bruxelloise de propreté met à disposition du matériel en vue du nettoyage (conteneurs pour encombrants notamment).

Le gouvernement a décidé d’octroyer des dispenses de services pour cas de force majeure pour les agents victimes des intempéries.

Enfin, Bruxelles Prévention et Sécurité coordonne vers le fédéral l’aide proposée par les 19 communes bruxelloises. Ces dernières se sont mobilisées rapidement et outre de nombreux appels aux dons, elles proposent l’envoi de personnel et de matériel (chauffeurs, équipe de balayeurs, groupes électrogènes, camions, etc.). L’ensemble des membres du gouvernement bruxellois exprime son soutien aux personnes touchées et ses pensées vont aux victimes et à leurs familles.

Le gouvernement salue également l’immense élan de solidarité et la mobilisation des citoyens dans le pays et en Région bruxelloise. Il reste par ailleurs à disposition du Centre de Crise fédéral mais aussi des régions sinistrées pour leur apporter toute l’aide nécessaire.