Anderlecht: des collectes et des renforts en soutien aux communes sinistrées

En solidarité avec les victimes des inondations qui ont touché le pays, le collège anderlechtois a mis en place une opération de soutien concret aux communes sinistrées.

Un point de collecte de vêtements, de jouets pour enfants, de denrées non périssables et de petit mobilier est ouvert à la salle Henri Simonet située avenue Théo Verbeeck, 10 (au pied du Lotto Park) ce vendredi 16/7 de 11h à 17h. Il sera également ouvert samedi, dimanche et lundi de 9h à 14h.

Une équipe d’ouvriers communaux sera mise à disposition des communes sinistrées pour aider à déblayer les espaces publics. Du matériel communal, dont le bateau anderlechtois, sera prêté à une commune qui en a besoin.

« À titre personnel, j’ai eu l’occasion d’exprimer ce matin tout mon soutien aux habitants de Liège notamment lors d’un échange avec le bourgmestre Willy Demeyer », déclare le bourgmestre Fabrice Cumps (PS). « Plus que jamais, la solidarité est au coeur de notre action. »