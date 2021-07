La formation d’enseignants bilingues à Bruxelles encore étendue l’an prochain

La Vlaamse GemeenschapsCommissie a réservé 123.000 euros pour l’année académique 2021-2022 à la formation d’enseignants bilingues en cours de développement à Bruxelles. À Bruxelles, les profs enseignent dans un contexte multilingue et très diversifié. Afin de donner aux nouveaux enseignants des outils supplémentaires, la Commission communautaire flamande (VGC) soutient également la formation des enseignants bilingues à travers une coopération entre l’Erasmushogeschool Brussel et la Haute École Francisco Ferrer. Les élèves reçoivent un enseignement et suivent des activités en néerlandais et en français.

La Ville de Bruxelles, le pouvoir organisateur de la HEFF, apporte également une contribution de 80.000 euros.

Selon le ministre Sven Gatz (Open Vld), en charge de l’Enseignement à la VGC, en 2017, la formation bilingue des enseignants a débuté à l’Erasmushogeschool Brussel et à la Haute Ecole Francisco Ferrer (HEFF), avec le soutien financier de la Commission communautaire flamande.

Parallèlement, la formation des enseignants bilingues est en hausse. En juin 2021, un total de 161 étudiants ont suivi le cours en néerlandais et en français ensemble. À l’Erasmushogeschool, 121 étudiants se sont inscrits, dont 45 en première année. À la HEFF, ils étaient 40, dont 18 la première année.

Chaque année académique, le programme est ajusté et élargi. Plus encore, les enseignants des deux programmes de formation travailleront ensemble pour enseigner leurs matières. Les « personnes en reconversion d’étude et/ou professionnelle » (étudiants suivant un programme raccourci et ayant souvent déjà acquis une expérience professionnelle ailleurs) se verront également proposer des matières et des activités du programme de formation des enseignants bilingues.

De plus, la formation des enseignants bilingues se répand : dans la formation des enseignants des écoles maternelles et des écoles secondaires, les activités de la formation des enseignants bilingues sont introduites.

L’accent est également mis sur le domaine pratique : les deux hautes écoles spécialisées vont soutenir les collaborations locales entre les écoles primaires et les enseignants néerlandophones et francophones.