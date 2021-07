Inondations en Wallonie: Saint-Josse solidaire des personnes sinistrées

Suite aux inondations qui ont emporté des vies et dévasté de nombreuses habitations dans notre pays, la commune de Saint-Josse se mobilise pour apporter son aide sur le terrain.

Le bourgmestre Emir Kir est en contact étroit avec les autorités locales et le Centre national de crise afin de répondre aux besoins les plus urgents et d’inscrire son action dans une logique de coordination des opérations de solidarité.

En collaboration avec la Croix-Rouge de Belgique, la commune lance également un appel aux dons auprès de ses habitants afin de récolter des denrées non périssables, des vêtements, des draps et couvertures propres, etc. pour pallier à l'urgence.

Les dons peuvent être déposés dès lundi au service de prévention de 9h00 à 17h00 (rue Brialmont, 23) et les informations sur l'évolution des besoins peuvent être obtenues au 02/210.44.51.

« Les images que nous avons vues hier nous touchent profondément. Je ne peux imaginer la détresse de ceux qui vivent ces moments difficiles. Il est important de montrer que nous sommes tous unis dans ces circonstances. La solidarité est un devoir et je salue la mobilisation des équipes communales qui se sont manifestées spontanément pour offrir leur aide », déclare Emir Kir.