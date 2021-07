Énorme surprise à Anderlecht: Benito Raman s’engage avec les Mauves pour 3 ans

Raman fait son retour en Belgique après avoir passé plusieurs saisons en Bundesliga.

Anderlecht l’a officialisé jeudi soir : il tient enfin l’un de ses deux renforts offensifs tant recherchés en la personne de Benito Raman (26 ans), qui a signé pour 3 saisons au parc Astrid.

L’attaquant de poche, qui vient de connaître la relégation avec Schalke 04, où il n’était plus un titulaire à part entière, se cherchait une porte de sortie depuis quelques mois. Séduit par son profil, Vincent Kompany la lui a ouverte. L’entraîneur anderlechtois apprécie particulièrement le profil du joueur, continuellement en mouvement et capable d’évoluer à toutes les positions en attaque.

Transféré en provenance du Fortuna Dusseldorf durant l’été 2019 vers Schalke 04 qui avait déboursé quelque 6,5 millions pour le Diable rouge (1 cap), Benito Raman arrive au Sporting bruxellois pour un montant nettement plus raisonnable. Et l’éventualité, pour le RSCA, d’encore réaliser une plus-value financière dans une ou deux saisons. Pour la formation de Gelsenkirchen, l’ancien joueur de Gand et du Standard, entre autres, a signé 12 buts et 4 assists en 55 rencontres. La saison dernière, par contre, son compteur était resté bloqué à seulement deux réalisations en 25 matches.

Raman est ravi d’être à Bruxelles. « Quand Anderlecht appelle, vous n’avez dès lors pas à y réfléchir à deux reprises. Je connais déjà des joueurs ici comme Hendrik, Colin et Yari. Je suis prêt à prouver ma valeur au RSCA et j’attends déjà avec impatience les premiers matches. »

« Benito peut amener plus de vitesse et de profondeur à notre secteur offensif », indique le directeur sportif Peter Verbeke. « De plus, il s’intègre parfaitement dans la manière dont nous voulons mettre collectivement de manière agressive la pression sur notre adversaire. »

Il reçoit l’occasion de se relancer à Anderlecht, qui cherche encore par ailleurs un véritable buteur correspondant davantage à ce que pouvait offrir Lukas Nmecha la saison dernière.