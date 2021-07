Bruxelles touchée par les inondations (photos et vidéo)

Si, pour l’instant, Bruxelles est beaucoup moins impactée que certaines régions de Wallonie, la pluie semble s’intensifier et l’eau a déjà envahi certaines rues .

Du côté du Parc Royal par exemple, l’eau commence à envahir certains axes. Ce matin, les pompiers ne signalaient aucune intervention, mais il faudra assurément rester vigilant ce jeudi.

Côté circulation, le tunnel Otan est fermé dans les deux sens, le tunnel Vleurgat et le tunnel Stéphanie également. Les voitures ne peuvent plus non plus emprunter le tunnel Porte de Hal direction Basilique, a tweeté Bruxelles Mobilité.

Le réseau de la Stib est également touché. « Le tram 8 est remplacé par un T-bus entre Herrmann-Debroux et Musée du tram à cause d’une chaussée inondée », informe Cindy Arents, porte-parole de la Stib. Le tram 8 roule à nouvaeu normalement mais le traffic est interrompu entre Porte d’Anderlecht et Triangle (tram 82).

La situation en Région bruxelloise est loin d’être comparable à ce que subit la Wallonie. La Ville de Bruxelles a décidé de venir en aide aux communes wallones sinistrées par les inondations. « Le collèce de la Ville de Bruxelles a décidé ce matin de proposer la mobilisation de ses équipes techniques et de terrain (police, voirie, propreté, matériel communal...) pour venir en aide aux communes sinistrées », a écrit le bourgmestre Philippe Close (PS) sur Twitter.

