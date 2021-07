Takieddine, sans-papiers, dénonce une bavure policière à Bruxelles

13/07 22:00 → 16/07 02:00

Jusqu'à jeudi soir, un front occlus très actif et quasi-stationnaire sur certaines régions du pays, provoquera d'abondantes précipitations, surtout sur la moitié (sud-)est du pays. Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls pourront atteindre, par province, des valeurs généralement comprises entre : - Anvers : 10 et 40 mm - Brabant : 10 et 60 mm - Hainaut : 5 et 50 mm - Limbourg : 60 et 130 mm - Liège : 80 et 150 mm - Namur : 40 et 100 mm - Luxembourg : 70 et 120 mm Des orages pourront également se développer par endroits, ce qui pourrait favoriser les différences de cumuls de précipitations entre régions.