Trois centres de vaccination sur les dix resteront ouverts

13/07 09:00 → 15/07 02:00

Entre mardi et vendredi, un front occlus très actif restera quasiment stationnaire sur une partie du pays et provoquera de la pluie abondante sur la moitié est du pays: d’après plusieurs modèles de prévision, on peut s’attendre à des cumuls de pluie de l’ordre de grandeur suivant : 30-60 mm dans le centre, 50-100 mm sur l’est et 80-130 mm au sud du sillon-Sambre-et-Meuse, voire 150 mm très localement. Par endroits, il y aura aussi un risque d’orage. Si ces cumuls prévus sont confirmés, une alerte orange pourrait être déclenchée dans une ou plusieurs provinces.