Bruxelles déploie des bus de vaccination avec Keolis

La Région de Bruxelles-Capitale met en place des bus de vaccination avec son partenaire Keolis afin d’augmenter plus rapidement le taux de vaccination. Le centre de vaccination utilise désormais des bus Keolis pour aller à la rencontre des habitants dans l’objectif d’administrer davantage de vaccins.

Les équipes mobiles vont se rendre dans des lieux où de nombreuses personnes se rassemblent, tels que des parcs, des événements ou des marchés. Toute personne qui le souhaite et qui n’est pas encore vaccinée, pourra ainsi se faire vacciner rapidement et facilement. « Les bus de vaccination renforcent l’impact local. Notre action à Jette a été un succès, nous voulons donc la poursuivre. Grâce à cette collaboration, nous pouvons toucher beaucoup plus de quartiers en parallèle et avancer significativement dans la couverture vaccinale », explique Inge Neven, responsable de l’approche Covid-19 à la Commission communautaire commune.

À bord du véhicule, un petit centre de vaccination est mis en place. Les candidats monteront à bord munis de leur carte d’identité, un médecin évaluera leur état de santé, puis un vaccin leur sera administré. Pour ces vaccinés, il ne sera plus nécessaire de se rendre au centre de vaccination pour une seconde injection, car ils recevront la dose unique du Johnson & Johnson. En plus de continuer d’acheminer les habitants des différentes communes vers les centres de vaccination avec ses navettes, Keolis met en place ces bus de vaccination.

« Nous réfléchissons avec nos clients à la meilleure manière dont nous pouvons les aider », explique Gaëtan Binet, responsable des bus de vaccination de Keolis pour la zone de Bruxelles. « Grâce à nos compétences dans le domaine de la mobilité, où nous pouvons contribuer à faciliter et accélérer la campagne de vaccination. Avec nos bus de vaccination, la Région peut désormais atteindre ceux qui ont du mal à se rendre au centre de vaccination, augmentant ainsi la couverture vaccinale. »