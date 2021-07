Joachim Gérard, vainqueur à Wimbledon: «Je me sens capable d’en décrocher d’autres!»

À 32 ans, et quelques mois après l’avoir emporté à l’Open d’Australie, c’est sur les courts londoniens que le Bruxellois Joachim Gérard a imposé sa loi. Face au Britannique Gordon Reid, il n’a jamais tremblé pour s’imposer en deux sets et mettre la main sur son deuxième Grand Chelem de sa saison... et de sa carrière.

*** ****** ** ***** *** **** ** ******** *** ******* ***** **** *** ***** ** ********* ** ****** **************** ** ***** ******* ******** ********** ****** ******* **** *********** ******* ******** ***** ******* ****** ** ******* ** ****** ** ****** **** ** ****** ** ******* ** ******** ** ********* **** *** ****** ** ********** ********** ******* ****** ************ ** **** ***** ***** ** *** ********** *** ** ***** ********** ** ********* ** ********* **** ********** ******* *********** *************** ** ** ***** *** ******* ********** ** ********* ****** ** ***** ****** ** ** ********* *** ******** ** ******* ** *********** *** ****** ******* ***** ** ***** ********** *** *** ******* ******** ** ******** ************** ***** ** ******* *** ****** ** ****** ** *** *********** ******** ** ************** *** ****** ** ******** ** ** ********** ****************** **** ***** ** ******* **** ******* *** ** ****** ** **** **** ******* ** ****** **** ** **** ****** ******** ** **** ** *** ** **** ******* ** ******** **** ** **** ** *** **** *** ******* ******* **** ** ******* ******* *** ******** ** *** ************* ******* ** *********** **** ***** *** ** ********* *** *********** **** ************** ******* ******** ** ****** ************ ** ******* ****** ** * ***** ***** ************ *** **** ********* ******* ************ ** ******* ***** *** ********** ******* *** ******* ** ********* ** ********** ** ********** *** ********** ******** ** *********** ** ***** ** ** ********* **** ** ******** ******* ***** ** ********* ** **** ** ********* ** *** ******** ***** ******* ** **** **** ** ********* **** ***** *** **** ***** **** *** ** *** ****** **** ******* ** ********** ****** ******* ********* ** ***** **** ****** ** ** ******** ****** **** ** ****** ****** ****** *** ****** *********** **** ** *** ********** ** ********* ********* ***** ******* ****** **** *** ******* ** ***** *********** ** ****** * ********* ** ** ******** *** ******* ** ** ** **** *** ******* ** ** ** **** ***** **** ** ****** ** * * ******** ******** ** ****** ** *************** *** ************ *********** **** ********** ******* ** ******* ** ***** ***** *** ** ********* ******* **** ** ********* *** ******* ******** ****** ******** *** ** *** ** ***** *** ********** ** ********** *** ** ******** ***** ***** ******** ************* **** ******* ***** ***** ** **** *** ** ****** ****** ******* ** ********* ** ****** ** *** ******** ***** ****** ********* ** ******* ****** ********* **** ******** ** ********* ** ****** ******* ** ******** *** ******* ********* ** ****** ****** ************** ***** **** ***** ************* ** ********* ***** ****** ** ***** ********** ******* *** ******** ********** ******* ********* **** ** ****** ****** ******* ** ****** *** ****** ************ ** ** ******* ********* ********* **** ***** ** **** ******* *** ** **** ******* ****** ********** ****** ** *********** ***** ***** ********** ***** ** **** ****** ***** ******* ** ****** *** ***** *** *** ******** ** * * ** ***** ** ************ ** ** **** ******* ***** ***** ******** **** ********* ** ********** *** ***** ***** ******** ******* ****** ** ** ********* ****** ** ***** **************** ** ****** ** *********** ********** ******* ** ***** ************* **** ******* ** ***** ****** ** ******** ***** **** ** ****** ** ******** ** **** ** ** ** ***** **** ** ** **** *** ***** ******** *************** ** ****** ****** ********* *** ******* **** ************* ****** ** ** **** ************ *** ******* *** *** **** ***** ******* **** ************ ******* ********** ********* **** **** ** ***** ******* ** ****** **** ***** ************ **** ****** ** ************* *** **** ****** **************** **** ** ***** ** ********* *** ********* ** ******** ****** ************** **** **** ****** ********** **** ****** ** ******** ** ** ****** ***** **** ** ****** **** *********** ** ***** **** ** **** ** ** ******** *** ***** ******* ** ****** ** ******** ********** ******* ** ***** ****** *** ****** ********** ** *** ********** ***** ****** *** ********* ** ** ****** ****** *** ********* ** *********** *** ********** **** *********** ** **** **** *** **** ********* **** ********* **** *** ****** ** **** ********* *** ** **** ***** *** ******** ** ******* ** *** ****** *** ******** **** ****** ********** ** **** *** *** ****** ****** *** ****** **** **** ******** ** ********** *** ******** ** ** ***** *** **** ** ****** ****** **** ****** ***** ** *** ** ******** ** ***** ******* ******* ******* ********* **** ** ******** *** ** ***** ************* ** ******** *** ** ******* ******* ** ******** ** ********* *** ****** *** ** **** **** *** ** ***** ** ***** *** ** ******** *** **** ** ******** *** **** *** *** ********* **** ******* ****** ** ********** ** ************* **** *** **** **** ******* **** ** **** ****** ******* ** *** ** ********* ********* ***** ***** ********** ************* *** ***** **** * ********** ***** ** ****** ********** ** ****** ** ************* ** *** ********* ** ***** ****** *** ** ******** ****** ******* ***** ********* ******* ********** ** ** ********** **** ** **** ***** *** ******** ******** ** ******* ** ********** ******* ** *** ******* ************ ** ** *** ** **** *********** ********* ** ********* ** ***** ***** ** ********* ** **** ** ** ****** ** *********** ************* *** **** ** *********** ****** ******** ************ ** ***** ****** ** **** ** ******** *** ***** ******* **** ******** **** *** ** **** ********* ** ******* ** ** **** ***** * ***** **** ******* ****** ****** ** *** ******* ** ** **** *** ********** ** ********* ** **** ********** ***** *** ** ************* ** *** ** ****** ************* ********* ** *** ** ******** ** ************** ** ******** ****** ********* *** ****** *** ** ********* ********* ***** **** ***** ******* ** ** ***** *** **** ***** ******* ** ***** ******** *** ** ******** ***** ** **** **** ********* ** ***** ** ******** ******* **** ** ******* ******* ****** *** ******* ** ***** ******* ****************** *********** *** **** *** ********** ** ********* ******* ** **** ** ***** **** ********** *********