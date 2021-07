Ordonnance loyers abusifs recalée: «on rend service à la majorité», juge le MR

Le député régional et maïeur etterbeekois Vincent De Wolf. - Belga

Le parlement bruxellois n’a pas adopté vendredi l’ordonnance de la majorité Ecolo-PS-DéFI qui prévoyait la création d’une commission paritaire locative (CPL) destinée à lutter contre les loyers aux montants jugés abusifs. Une fois n’est pas coutume, MR et PTB se sont entendus, avec le reste de l’opposition, et ils ont obtenu le renvoi de divers amendements au Conseil d’État pour avis. Vincent De Wolf et David Leisterh estiment qu’ils «rendent service» à la majorité. Ils expliquent pourquoi.