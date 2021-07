Une «avenue vivante» cet été contre les rodéos automobiles à Laeken

Avec le projet Heysel Vivant,, le comité de quartier Triangle et la Ville de Bruxelles veulent à la fois permettre aux enfants de jouer dans la rue et lutter contre les rodéos automobiles qui passent dans l’avenue du Gros Tilleul. Il a été inauguré ce vendredi en présence de l’échevin de la Mobilité de la Ville de Bruxelles Bart Dhondt (Groen) et de la ministre régionale Elke Van den Brandt (Groen).