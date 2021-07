Fons, 66 ans, a rapatrié les jeunes Belges d’Espagne: «J’ai fait mon devoir»

Fons a conduit les jeunes Belges vers l’Espagne. Pour le chemin du retour, qui est tombé le jour de ses 66 ans, il s’est retrouvé avec un véritable cluster à bord de son car. Il insiste sur le fait qu’il ne faut pas fustiger ces jeunes.

Fons Mampaey n’avait pas prévu de passer sa journée d’anniversaire dans un car rempli de jeunes positifs au coronavirus.

Alors qu’il avait accompagné les jeunes Belges jusqu’à la Costa Brava en Espagne, il ne s’attendait pas à ce que le retour se fasse de la sorte. Fons a dû faire vingt heures de route sur le chemin du retour, avec un véritable cluster à bord de son car. « Ces jeunes ont tous été testés négatifs avant le départ. Ils ont donc été autorisés à voyager. Sous surveillance, ils sont allés en discothèque en Espagne. Mais il y a également des touristes français, allemands et anglais qui s’y promènent, et ne suivent pas les règles de près », a commenté Fons dans les colonnes du Nieuwsblad. « Je pense que ces jeunes flamands avaient aussi un faux sentiment de sécurité à cause des assouplissements », a ajouté le chauffeur.

Cette histoire de jeunes rapatriés a été vivement critiquée ces derniers temps. Fons, lui, comprend les critiques, mais pense qu’il ne faut pas accabler ces jeunes. « C’est la peur qui parle. Ma femme et moi suivons les règles depuis plus d’un an maintenant. Alors je jure parfois, oui, mais ces jeunes ne sont pas la cause de cela, ce n’est pas correct », déplore Fons.

Le chauffeur de car le reconnaît, il apprécie beaucoup ces voyages avec les jeunes. Il les connaît et leur paie même des cheeseburgers et des nouilles. Retraité depuis 16 ans, Fons aime particulièrement accompagner les jeunes vacanciers de « Jongeren Travel ». « J’étais heureux de reprendre le volant cette année », a déclaré le sexagénaire.

Pour Fons, c’était logique de conduire ce groupe de jeunes vers l’Espagne : « Je pense que j’ai fait mon devoir. Ils étaient très reconnaissants. Cela signifie quelque chose pour moi. Nous ne voulions pas les décevoir », ajoute-t-il.

Par sécurité, Fons va se mettre en quarantaine, après avoir côtoyé tous ces jeunes positifs au Covid : « Je suis complètement vacciné depuis un certain temps maintenant. Alors je me sens en sécurité. Mais je resterai tranquillement en quarantaine pour les prochains jours. Je ne veux pas entrer en contact avec des personnes non vaccinées. Il n’y aura donc pas de grande fête pour mon anniversaire. Ce n’est pas grave, je prendrai un verre dans mon jardin », conclut Fons.