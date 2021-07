Haouach: des infos au gouvernement sur de potentiels liens avec les Frères musulmans

Comme nous l’écrivions hier soir, la démission d’Ihsane Haouach comme commissaire du gouvernement était inévitable. Désormais la question est de savoir si la polémique prend fin avec son départ de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes ou si d’autres responsabilités politiques vont émerger…

Une candidature mal étudiée, mal préparée et une situation de crise mal gérée par la Secrétaire d’État Sarah Schlitz (Ecolo). La démission d’Ihsane Haouach de son poste de commissaire à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes ne faisait plus de doutes après la sévérité de la mise au point d’Alexander De Croo jeudi à la Chambre. Et la défense extrêmement molle de Sarah Schlitz avait emporté les derniers doutes sur l’issue de ce mauvais feuilleton. Mais cette séquence qui a empoisonné la vie du gouvernement et qui a ouvert un débat très clivant au sein de la société belge va-t-elle se refermer avec cette démission ?

Certains, aussi bien dans la majorité fédérale que dans l’opposition, ne veulent pas en rester là, et souhaitent désormais demander des comptes à Ecolo et à Sarah Schlitz. Vendredi soir, plusieurs mandataires écologistes de premier plan, dont la coprésidente Rajae Maouane, ont volé au secours d’Ihsane Haouach sur les réseaux sociaux, en ciblant le cyber-harcèlement, le lynchage et les injures dont elle a été victime. Mais visiblement, ce sont les liens potentiels entre Haouach et les Frères musulmans qui ont accéléré la démission.

Les documents attestant de liens certains entre l’ex commissaire et ce mouvement fondamentaliste circulaient depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et dans plusieurs rédactions. Les services de renseignement belges, après les avoir examinés, ont transmis un rapport au gouvernement qui laisse peu de place au doute. Pour plusieurs partis, cela renforce la responsabilité d’Ecolo et de la secrétaire d’État, qui n’ont visiblement pas bien étudié le CV de leur candidate, mais qui ont systématiquement réfuté les informations qui remontaient en ce sens.

De deux choses l’une : soit le travail de sélection de la candidate a été terriblement bâclé, soit son positionnement politique sur la neutralité, sur la séparation de l’État et de la religion, qui apparaissait clairement dans d’anciennes interviews, n’a pas été jugé problématique par la présidence écologiste. Dans les deux cas, il y a lieu de se poser des questions…

Pour certains ténors politiques, la « faute » de la Secrétaire d’Etat dans ce dossier est « immense ». Et même si Sarah Schlitz s’est défendue en précisant que les propos très ambigus tenus par Ihsane Haouach sur la neutralité n’engageaient pas le gouvernement, on peut penser que faire sauter le seul fusible Ihsane Haouach sera peut-être insuffisant. Alors, bien sûr, aucun responsable politique n’a encore demandé la démission de la Secrétaire d’État, et Alexander De Croo pourrait profiter des prochaines vacances politiques et de la Fête nationale pour faire baisser la pression.

Mais une chose est certaine : si de nouveaux éléments accablants devaient apparaître sur ce dossier, pas sûr que l’on puisse éviter une sérieuse crise politique…