Démission d’Ihsane Haouach: de potentiels liens avec les Frères musulmans à l’origine

La commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes (IEFH), Ihsane Haouach, au coeur d’une polémique pour des propos sur la séparation de l’Église et de l’État, avait annoncé vendredi soir sa démission, en invoquant les « attaques personnelles incessantes » et le cyberharcèlement dont elle affirme faire l’objet.

« Depuis ma nomination, je fais l’objet de violentes attaques personnelles qui n’ont été qu’en s’amplifiant. Indépendamment de ma nomination, le débat sur la neutralité est légitime, mais il ne peut se faire dans une volonté de nuire », avait-elle indiqué dans une lettre adressée à la secrétaire d’État à l’Égalité des chances, Sarah Schlitz (Ecolo), et rendue publique par le cabinet de Mme Schlitz.

« Aucun débat constructif ne peut émerger de pareils actes. Ce contexte de défiance et de violence à mon égard rend impossible l’exercice de ma fonction de manière efficiente », avait ajouté l’éphémère commissaire du gouvernement, qui porte le voile. Mme Haouach se disait « trop attachée au rôle essentiel de l’IEFH pour accepter que son action soit affaiblie par des mises en cause et des attaques personnelles incessantes ». « Dès lors, j’ai décidé de présenter ma démission pour me préserver du cyberharcèlement que je subis, préserver mes proches ainsi que l’institution et le combat qu’elle porte », poursuivait-elle.

Un élément supplémentaire majeur

Cependant, selon « Le Soir », un élément supplémentaire, majeur, aurait pesé dans la balance. Selon nos confrères, des « informations circulant au sein des services de renseignement sont remontées au gouvernement » après la séance à la Chambre.

« Ces informations feraient état de liens éventuels entre Ihsane Haouach et les Frères musulmans ». Elles ont été jugées « suffisamment crédibles pour aller dans le sens d’une démission », écrivent encore nos confrères. De son côté, Ihsane Haouach nie tout lien avec cette organisation.

Jeudi, en séance plénière, le Premier ministre Alexander De Croo avait prévenu la commissaire du gouvernement qu’« il n’y a pas de marge pour de nouveaux incidents ».