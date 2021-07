Attention, si vous avez l’habitude de traverser le Bois de la Cambre en voiture. La commune d’Uccle signale aux Ucclois et aux autres que la boucle sud du Bois sera fermée au trafic dès jeudi prochain 15 juillet et jusqu’au 14 août inclus. Le Bois sera également totalement fermé au trafic automobile le 21 juillet et le 15 août, qui sont deux jours fériés.