Le capitaine des Mauves devrait, dans la foulée, parapher un contrat d’une durée de cinq ans avec les Gunners.

Annoncé depuis quelque temps déjà, le transfert d’Albert Sambi Lokonga en direction d’Arsenal semble plus proche que jamais de se réaliser. Selon nos informations, le jeune milieu de terrain de 21 ans va bel et bien quitter Anderlecht pour rallier le club londonien, et il devrait passer ses tests médicaux ce vendredi.

Il signerait ensuite un contrat de cinq ans chez les Gunners, pour une indemnité de 17 millions d’euros, plus 4 millions de bonus.