Rayane Bounida sur les tablettes de l’Ajax: Anderlecht affiche sa sérénité

Alors que le Sporting annonce régulièrement la signature d’un premier contrat professionnel de jeunes joueurs de son centre de formation, il n’a pas encore pu le faire pour Rayane Bounida.

Âgé de 15 ans depuis le début du mois de mars, Rayane Bounida, qui est considéré comme un très grand talent de Neerpede, n’a toujours pas signé de contrat à Anderlecht malgré une offre remise par le club bien avant que la pépite ne fête ses 15 ans.

L’Ajax le suit de près

Une donnée qui a été bien enregistrée par d’autres formations européennes qui suivent le parcours de Bounida, grande star des réseaux sociaux, à la trace. C’est notamment le cas de l’Ajax Amsterdam. Le club néerlandais a accueilli Rayane Bounida et sa famille pour faire une visite de ses installations, rapportait ce mercredi le journal néerlandais « De Telegraaf ». Rien d’innocent là-dedans puisque l’Ajax a bien la ferme intention de profiter de la situation pour convaincre l’adolescent de poursuivre sa formation et d’entamer son parcours professionnel à Amsterdam. Une situation qui pourrait inquiéter dans les hautes sphères d’Anderlecht quelques mois après le départ de Romeo Lavia à Manchester City.

Du côté de Neerpede, on affiche une certaine sérénité dans le dossier « Bounida ». D’abord parce qu’une proposition de contrat a été faite au joueur et à son entourage. Ensuite parce qu’Anderlecht estime qu’il fait le maximum pour ses jeunes. Enfin que son entourage connaît les nombreux exemples de jeunes qui sont passés par l’équipe A avant de prendre leur envol pour l’étranger. Une sérénité teintée de fatalisme parce qu’on est conscient, à Neerpede plus qu’ailleurs, qu’il y a toujours une fuite de certains talents avant qu’ils ne débarquent en équipe A. Avec Bounida, ce risque n’est évidemment pas totalement écarté.