Le plus moderne Delhaize de Bruxelles est maintenant à Anderlecht

Après avoir été entièrement reconstruit durant 3 mois, le supermarché Delhaize Westland a ouvert officiellement ses portes ce jeudi matin. Après avoir interrogé ses clients et analysé en détail leurs besoins, Delhaize a développé ce tout nouveau concept de magasin. Avec nouvel aménagement, nouvel éclairage et un assortiment élargi de produits sans gluten, maintenant présenté à côté d’autres articles réservés aux régimes spéciaux comme les aliments pour sportifs, les produits diététiques, les produits sans sucre, etc. Le rayon vrac a également été étendu.

