Le nouveau métro M7 a embarqué ses premiers voyageurs ce jeudi matin

Depuis ce matin matin, le M7 accueille ses premiers voyageurs. Après plusieurs mois d’essais à vide, le nouveau modèle de métro acquis par la Stib circule pour la première fois sur le réseau avec des voyageurs à son bord. Plus moderne, plus confortable et plus lumineuse, la nouvelle rame circule sur la ligne 1.

Les utilisateurs réguliers du métro ont certainement déjà vu passer le nouveau métro M7 sur le réseau, mais sans voyageurs. A partir d’aujourd’hui, jeudi 8 juillet, ils peuvent embarquer à bord.

Après avoir fait l’objet de nombreux tests en dépôt à partir d’août 2020, et ensuite sur le réseau sans voyageurs dès septembre 2020, la nouvelle rame de métro M7 accueille aujourd’hui à son bord ses premiers voyageurs.

Cette première rame circule toute la journée sur la ligne 1, qui relie Gare de l’Ouest à Stockel. Pour l’instant la nouvelle rame va s’insérer entre les autres métro de la ligne. Dans le courant du mois de juillet, 4 autres trains de métro M7 seront progressivement mis en service.

A partir du mois de septembre les nouvelles rames M7 seront intégrées dans l’horaire sur la ligne 1.

Moins d’attente et plus de places

L’accord-cadre conclu en 2016 pour une durée de 12 ans prévoit une première commande ferme de 43 rames de métro.

La première rame de métro est arrivée début juillet 2020 et accueille aujourd’hui ses premiers voyageurs. D’ici le 4e trimestre 2022, les 22 premières rames de la commande auront toutes été livrées et mises en service sur le réseau avec voyageurs.

Dès le mois de novembre, la mise en service progressive des nouvelles rames M7 sur les lignes 1-5 permettra de libérer des rames MX oranges et de les mettre sur les lignes 2-6. Cela permettra de renforcer les fréquences de ces lignes 2-6 et d’offrir plus de confort aux voyageurs, particulièrement en heure de pointe.

L’intervalle de passage en heure de pointe passera alors d’un métro toutes les 3 minutes à un métro toutes les 2 min 30 sur les lignes 2-6. Ce qui représente 3.000 places supplémentaires par heure et par sens sur ces deux lignes.

Stib

Par la suite, lorsque la nouvelle signalisation de sécurité sera mise en service sur les lignes 1-5, les nouvelles rames supplémentaires permettront également de renforcer les fréquences de passage sur ces lignes. L’intervalle, en heure de pointe, passera alors d’un métro toutes les 2 min 30 sur le tronc commun à un métro toutes les 2 minutes.Ce qui représente 5.000 places supplémentaires par heure et par sens sur ces lignes sur le tronc commun Gare de l’Ouest - Mérode.

A termes, ces nouvelles rames permettront d’augmenter la capacité du réseau de métro bruxellois de 8.000 places par heure et par sens.

A plus long terme, ces nouvelles rames circuleront également sur la future ligne de métro 3, qui reliera Albert à Bordet.

Le confort des voyageurs

La mise en service des M7 permet d’offrir aux voyageurs un voyage à bord d’une rame plus moderne, plus confortable, plus lumineuse et offrant plus de places et plus d’espace.

La M7 est dotée d’une puissante ventilation qui fait également air conditionné pour les passagers. Par temps chaud cela apporte un confort supplémentaire aux voyageurs.

Et embarquer et débarquer de la rame sera plus facile grâce à des portes plus larges et d’un plancher 100% plat, à hauteur des quais.

De plus, une signalisation lumineuse de type LED est placée dans la frise au-dessus des portes. Elle permet d’informer les voyageurs de l’état d’utilisation de la porte : la couleur blanche indique le côté de la rame où les portes s’ouvrent, la couleur verte quand le mouvement des voyageurs est autorisé, le rouge lorsqu’il est interdit. Cette signalétique, visible tant de l’intérieur que de l’extérieur de la rame, assure des mouvements plus sécurisés à hauteur des portes et augmente la visibilité des informations.

Stib

Par ailleurs, plus besoin d’appuyer sur un bouton pour demander l’ouverture des portes. Les portes s’ouvrent et se referment automatiquement sur la nouvelle rame M7.

Des espaces polyvalents sont également dédiés aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes et aux vélos.

Tout est prévu à l’intérieur et à l’extérieur de la rame pour informer et guider au mieux les voyageurs.

De larges écrans d’information sont placés dans les frises intérieures de la toiture, sur toute la longueur de la rame.

Tout cela contribue à une expérience de voyage confortable et agréable pour les voyageurs.

« Je suis heureux et fier que les voyageurs puissent aujourd’hui monter à bord de cette toute nouvelle rame et découvrir par eux-mêmes tout le confort qu’elle offre. Encourager davantage de personnes à emprunter les transports publics passe aussi par offrir des véhicules toujours plus confortables. La mise en service de la M7 en est le parfait exemple », indique Brieuc de Meeûs, CEO de la STIB.« Bruxelles continue à investir dans les transports publics. Grâce aux nouvelles rames de métro M7, nous pouvons augmenter la capacité et offrir aux voyageurs et voyageuses plus de confort. Chaque jour, nous amenons encore plus de Bruxelloises et Bruxellois à leur destination : un grand pas en avant pour la mobilité bruxelloise ! », se réjouit la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt.