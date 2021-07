Deux voleurs arrêtés rue de Genève à Schaerbeek, ils ont brisé une vitre pour un GSM

Le 2 juillet dernier, la zone de police Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) a intercepté deux voleurs qui venaient de briser la vitre d’un véhicule, rue de Genève à Schaerbeek. Les deux suspects sont aveux d’avoir volé le GSM oublié sur la banquette arrière.

« Vendredi 2 juillet, en après-midi, le Dispatching de la Zone de Police Bruxelles Nord a reçu un appel pour des voleurs dans un véhicule, rue de Genève à Schaerbeek. Les patrouilles de police se sont rendues sur place et ont échangé avec un témoin des faits. Les deux suspects auraient brisé la vitre avant droite d’un véhicule pour s’emparer d’un GSM oublié sur le siège passager. Le GSM volé est retrouvé sur l’un des suspects ainsi qu’un marteau brise vitre sur l’autre. Les deux suspects sont en aveux. Les deux suspects ont été auditionnés et, ensuite, relaxés sur instruction du magistrat du Parquet de Bruxelles. L’information judiciaire les concernant suit son cours », indique ce mercredi la police via un communiqué de presse diffusé par le parquet de Bruxelles.

« Bien que les vols dans les véhicules soient en baisse depuis plusieurs années sur le territoire de la zone, la zone de police Bruxelles-Nord invite les citoyens à la vigilance et recommande de suivre ces quelques règles de prévention. Celles-ci permettent de ne pas attirer l’attention des voleurs sur son propre véhicule et d’ainsi réduire le risque de subir un vol : vérifier que son véhicule est verrouillé, éviter de laisser des objets de valeurs dans son véhicule, éviter de laisser les objets visibles (câbles, lunettes, sacs, etc.) Il est également possible d’orienter son choix vers un parking bien éclairé et suffisamment sécurisé pour se stationner », rappelle la zone de police Bruxelles-Nord

« Si, malgré toutes ces précautions, un citoyen est victime d’un vol, il est invité à se rendre le plus rapidement possible dans un commissariat de police muni de l’inventaire des objets volés et des numéros de série et photos », conclut la zone.